Reagisce alla rapina, 46enne preso a pugni a Casoria

Un 46enne napoletano è finito in ospedale dopo una rapina avvenuta sulla Circumvallazione esterna di Napoli, nel tratto tra Casoria e San Pietro a Patierno. La vittima stava guidando l'auto quando è stato affiancato da un'altra vettura: le tre persone a bordo hanno costretto il 46enne a fermarsi e lo hanno minacciato per farsi consegnare i soldi. Al rifiuto dell'uomo, i tre hanno cominciato a picchiare selvaggiamente la vittima, con ripetuti pugni al volto, dandosi poi alla fuga. L'uomo è ricoverato in ospedale e ha riportato traumi al volto guaribili in 25 giorni. La notizia è riportata da il Mattino. Sul caso indaga la Polizia.