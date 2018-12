Colpi di pistola e violenza sul camionista: caccia alla banda di rapinatori vesuviani

Nell'area vesuviana è caccia alla banda che nel fine settimana ha ordito un colpo ai danni di un camionista che viaggiava tra Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano. L'autotrasportatore si trovava in un'area di sosta quando sono arrivate due automobili con a bordo complessivamente sei persone. Due pistole sono state puntate verso il camionista e verso coloro che, presenti nell'area di sosta, cercavano di aiutare il collega. La banda si è diretta verso un camion che trasportava abbigliamento di marca.

Costretta la vittima ad aprire il portellone, la banda si è impossessata dell'automezzo, il cui valore della merce ammonterebbe a centomila euro. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano. I rapinatori sono poi fuggiti portando via il camion, seguito dalle due auto con a bordo gli altri componenti della banda. Il camionista avrebbe cercato di reagire, e uno dei rapinatori lo avrebbe colpito alla testa con il calcio della pistola, dopo aver esploso due colpi in aria. Sul posto la polizia di San Giuseppe Vesuviano. Le auto dei rapinatori sono state trovate in aperta campagna.