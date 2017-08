Rapinarono una donna in bici spintonandola a terra: due fratelli arrestati

Era il 29 luglio quando a Cicciano due persone arrivarono in sella a uno scooter coi volti parzialmente travisati da caschi per affiancare una 33enne del posto che in sella alla propria bicicletta rientrava a casa. Dopo averla spinta contro un muro adiacente la strada, le avevano rubato la borsa.

I carabinieri della locale stazione sono riusciti a dare un nome ai due responsabili grazie alla fondamentale testimonianza della vittima. Sono stati così raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal g.i.p. di nola per rapina aggravata in concorso due fratelli di 28 e 34 anni,entrambi già noti alle forze dell'ordine.