Terrore nel bar: rapina a mano armata, parte accidentalmente un colpo

Paura nella serata di ieri a Torre Annunziata, dove nel corso di una rapina in un bar-caffetteria di via Piombiera è stato esploso anche un colpo di pistola.

L'episodio è avvenuto intorno alle 23. In due in sella ad uno scooter e con il volto coperto sono entrati armati nei locali dell'esercizio commerciale, minacciando con una pistola la cassiera.

La donna, spaventata, si è abbassata sotto il bancone. La reazione di uno dei rapinatori è stata a quel punto quella di portar via il registratore di cassa: mentre lo spostava – non avendo riposto l'arma che teneva in mano – un colpo è partito accidentalmente dalla pistola.

Il proiettile si è conficcato contro un muro, fortunatamente non colpendo nessuno dei presenti. I malviventi sono successivamente ripartiti sul loro mezzo facendo perdere le loro tracce.

Si indaga sul caso. La polizia ha trovato un bossolo calibro 45. Si proverà ad utilizzare le registrazioni delle telecamere di sicurezza installate in zona.