Rapinò un bar con un fucile: arrestato 49enne

La notte del 22 gennaio, a San Giuseppe Vesuviano, in via Astalonga, un individuo armato di fucile e con il volto parzialmente travisato da un berretto aveva fatto irruzione in un bar e dopo aver minacciato un dipendente si era impossessato di circa 1500 euro in denaro contante.

Dopo la rapina il malvivente si era dileguato su una vettura guidata da un complice. Il pomeriggio del 15 febbraio, i carabinieri hanno sottoposto a fermo un 49enne, residente a Terzigno, ritenuto responsabile di rapina aggravata. I militari dell’arma hanno raccolto gravi elementi di colpevolezza a carico dell'uomo per quella rapina. Nel corso di perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati i vestiti indossati durante la rapina, due cartucce per fucile calibro 12 e una Smart.