Pozzuoli, ventenne tentò rapina in un bar ma fu disarmato e arrestato: condanna a 3 anni

I carabinieri della Stazione di Pozzuoli hanno arrestato L.I - 23enne del posto, già ai domiciliari - in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Napoli. L'uomo dovrà scontare in carcere tre anni di reclusione per una rapina aggravata commessa il 25 gennaio 2019, presso un bar del posto.

Nella circostanza il giovane fu disarmato del coltello impugnato e arrestato in flagranza di reato dai militari della Sezione Radiomobile.