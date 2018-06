Panico nel bar sull'Asse Mediano, i rapinatori armati minacciano i clienti

I Carabinieri della Compagnia di Giugliano insieme a colleghi delle Stazioni di Giugliano e Qualiano hanno sottoposto a fermo per rapina aggravata in concorso e per danneggiamento e resistenza a pubblici ufficiali A.D., 19enne, M.N., 26enne e A.G., 26enne, tutti di Giugliano e già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili di rapina al bar all’interno del distributore di carburante in direzione Napoli sul tratto giuglianese dell'Asse Mediano. Erano giunti nell’area di servizio a bordo di Y10 con volto travisato; uno era armato di pistola.

Hanno rapinato il bar di circa mille euro e di un apparecchio cambiamonete contenente 1.400 euro; per portar via quest’ultimo, voluminoso e pesante, hanno minacciato due clienti dell’area di servizio costringendoli a “dare una mano” a caricare il cambiamonete sulla Y10. Portati via anche 107 pacchetti di sigarette di varie marche. I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile hanno intercettato l’auto con i fuggitivi all’altezza dell’uscita dell’asse mediano Giugliano-Parete-Villaricca e si sono messi all’inseguimento.

Con l’ausilio di altra pattuglia, della Stazione di Qualiano, i carabinieri sono riusciti a bloccare il 19enne in via Palmentiello mentre i due 26enni, riusciti in un primo momento a far perdere le tracce per le campagne, sono stati poco dopo individuati e presi nel corso della perlustrazione di ricerca subito organizzata per la loro cattura. I fermati sono stati associati alla casa circondariale di Poggioreale.