Rapina in un bar-tabacchi di Giugliano: trovata l'auto dei malviventi

Attimi di paura questa mattina a Giugliano, in via Casacelle.

Tre persone col volto travisato - come riferisce Internapoli - hanno fatto irruzione in un bar-tabacchi e, minacciando di avere un'arma, hanno portato via dalla cassa circa 150 euro e alcuni pacchetti di sigarette, prima di darsi alla fuga.

I Carabinieri di Giugliano hanno poco dopo ritrovato l'auto utilizzata per la rapina, poco distante. Indagini in corso per risalire agli autori del 'colpo'.