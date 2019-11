Banda del buco colpisce in banca: colpo da 110mila euro

Rapina in banca da 110mila euro a Napoli. Intorno alle 16.30 tre rapinatori, vestiti con una tuta bianca e con il volto scoperto, sono entrati all'interno della filiale Credit Agricole in via Bartolomeo Chioccarelli, tra corso Umberto e Porta Nolana, attraverso un buco nel pavimento che proveniva dalla rete fognaria. All'interno della banca erano presenti solo alcuni dipendenti.

Sotto la minaccia di un'arma, i rapinatori si sono fatti consegnare 110mila euro e sono poi fuggiti attraverso il tunnel dal quale erano arrivati, facendo perdere le loro tracce. Nessuno dei dipendenti presenti nella filiale è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.