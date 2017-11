Rapina in banca a due passi dal Comune: polizia e carabinieri sul posto

Rapina in banca a due passi dal Comune di Napoli, in via San Giacomo. Tre malviventi sono entrati nella sede dell'istituto di credito Bcc, mentre erano presenti ancora i dipendenti e i clienti facendo stendere tutti a terra. Hanno preso il bottino e sono scappati via.

Polizia e Carabinieri sul posto per intercettare i criminali.

Si scandagliano anche le fogne. Gli elicotteri sorvolano l'area. Secondo quanto trapela i rapinatori sono entrati dalle fogne di via Goethe.