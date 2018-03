Rapina in banca a Giugliano: bottino da circa 30mila euro

Sarebbe di circa 30mila euro il bottino di una rapina avvenuta nel pomeriggio in una banca a Giugliano.

Una banda di rapinatori armati, con volto travisato, hanno fatto irruzione in un istituto di credito in Piazza Annunziata e si sono fatti consegnare il denaro presenti nelle casse sotto minaccia di una pistola, per poi dileguarsi a bordo di scooter.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri di Giugliano, che stanno ricostruendo la dinamica della rapina.