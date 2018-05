Rapina in una banca a Chiaia: bottino da 93mila euro

Sono entrati e, fingendo di essere armati, si sono fatti consegnare i contanti nelle casse. Un'operazione pulita, da 93mila euro. È quello che è successo alla sede della Banca Popolare di Bari di piazza Vittoria oggetto di una rapina oggi pomeriggio. Autori del blitz sono stati in due che si sono nascosti tra i clienti per poi entrare in azione. Intorno alle 13 e 30 hanno cominciato a minacciare i cassieri facendosi consegnare tutti i soldi in cassa.

Un totale di quasi 100mila euro che hanno portato via addirittura uscendo dalla porta principale a piedi. Si sono allontanati percorrendo via Acton e poi sono spariti, probabilmente aiutati da alcuni complici. Sul posto sono giunte le volanti della polizia che hanno provato a rintracciarli senza successo. Gli stessi agenti della Questura partenopea stanno indagando sul colpo. Fondamentali saranno i filmati delle videocamere di sorveglianza.