Rapina al Credito Popolare: ecco come hanno agito i criminali

Un colpo preparato per settimane con cura maniacale dei dettagli. Si conoscerà solo nelle prossime ore a quanto ammonta il bottino della rapina al Banco di credito popolare di via San Giacomo, a pochi metri dal Comune di Napoli.

Una banda composta da tre rapinatori ha fatto irruzione nella filiale armati di pistola. Hanno intimato a dipendenti e clienti di stendersi a terra, mentre si facevano consegnare i soldi. Poi, la fuga nel sottosuolo, in un cunicolo scavato nelle settimane precedenti. E per depistare l'eventuale inseguimento, nelle fogne sono stati aperti più buchi per far perdere tempo alle forze dell'ordine.

Nei primi minuti si era addirittura fatta largo l'ipotesi che la banda avesse preso degli ostaggi. Sono intervenuti sul posto i reparti speciali di polizia e carabinieri, pronti a un eventuale irruzione forzata. L'area è stata controllata dall'alto da un elicottero. Mentre si scandagliavo le fogne, polizia e militari, con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno controllato anche i locali adiacenti alla banca, utilizzati probabilmente per la fuga.

Uno dei buchi è stato realizzato nel sottosuolo di via Goethe, una traversa di via San Giacomo. Gli investigatori hanno scoperto che un'auomobile, una Toyota Yaris blu notte, parcheggiata lì da settimane, copriva l'accesso alle fogne utilizzato dai rapinatori.

Adesso non resta che contare i soldi mancanti e verifcare se da testimoni oculari o riprese dei sistemi di videosorveglianza possano emergere dettagli che permettano di individuare i componenti della banda del buco.