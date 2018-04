Rapina nell'istituto di credito della Credem di piazza San Ciro a Portici. I malviventi sono entrati in banca con armi in pugno tenendo in ostaggio impiegati e clienti della Credem.

Sul posto le forze dell'ordine che ci hanno confermato l'avvenuta rapina e le ricerche in corso per trovare i rapinatori.

Il bottino dei malviventi sarebbe cospicuo, secondo quanto trapelato e ammonterebbe a circa 100mila euro.