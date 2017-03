Rapina una banca ma perde i soldi durante la fuga: arrestato 23enne

Ha effettuato una rapina in banca e perso parte del bottino durante la fuga. Due passanti se ne sono appropriati ma sono stati fermati poco dopo dai carabinieri. Il 22 febbraio scorso un uomo a volto scoperto e armato di pistola aveva commesso una rapina nella Banca di Credito Popolare di Caivano dove aveva costretto una impiegata, minacciandola con la pistola, di consegnargli 9000 euro. Ma, durante la fuga, il malvivente aveva perso diverse mazzette di banconote di cui era riuscito a recuperare solo una parte, lasciando il resto davanti alla banca.

Il giorno seguente, l’autore della rapina, un 23enne di Caivano, è stato riconosciuto da un carabiniere che lo aveva controllato nel corso di un intervento effettuato qualche giorno prima, e sottoposto a fermo per rapina aggravata. Visionando le immagini del sistema di videosorveglianza è stato scoperto dove era finita la parte restante del bottino, quella che il malvivente non era riuscito a recuperare durante la fuga: due passanti, un 38enne e un 25enne del luogo, avevano raccolto le mazzette trovate davanti alla banca (700 euro totali) e se ne erano appropriati indebitamente. La pistola usata dal rapinatore, un’arma scenica simile a quelle utilizzata dalle forze dell'ordine, è stata trovata abbandonata per terra, mentre parte del bottino è stato rinvenuto durante una perquisizione. La posizione dei due cittadini che si erano impossessati dei soldi persi dal rapinatore è ancora al vaglio della magistratura. Il fermo a carico dell’autore della rapina è stato invece convalidato dal giudice che ha disposto la custodia cautelare in carcere del 23enne.