Banda di rapinatori messa in fuga dall'allarme: colpo saltato

Colpo fallito da una banda di rapinatori che questa mattina ha tentato l'assalto alla filiale della Bper di via Fasano a Pozzuoli. A far saltare il colpo è stato l'allarme del caveau della banca che suonando ha fatto scappare il gruppo di rapinatori. Secondo una prima ricostruzione, la banda, composta da tre o quattro persone, ha manomesso l'impianto esterno di videosorveglianza della banca per non essere ripresi, ha forzato l'uscita di sicurezza e ha puntato il caveau della filiale.

La fuga

Una volta arrivati lì, però, è scattato l'allarme, costringendoli alla fuga. Hanno abbandonato sul posto anche alcuni materiali utilizzati per lo scasso. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Pozzuoli che stanno conducendo le indagini. Stanno lavorando per acquisire immagini di vicini esercizi commerciali. Si tratta dell'ennesimo colpo in città, l'ultimo dei quali avvenuto in un negozio di abbigliamento del centro storico violato attraverso una chiesa sconsacrata.