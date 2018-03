Paura a Giugliano: puntano l'arma contro un ragazzo e si fanno consegnare l'auto

Serata terribile quella di ieri, a Giugliano, per un ragazzo. È rimasto vittima della rapina a mano armata della sua auto.

L'episodio, riportato dal Meridiano, è avvenuto intorno alle 19.30 su via Manzoni. Due malviventi a volto coperto lo hanno avvicinato e gli hanno puntato contro un'arma per costrigerlo a cedergli la vettura. Ottenuto il bottino sono fuggiti.

La vittima ha sporto denuncia. È riuscito a ritrovare l'auto a poche centinaia di metri dal luogo della rapina grazie all'antifurto satellitare montato su di essa.

Si tratta dell'ennesimo caso simile avvenuto in zona nell'ultimo periodo. Il 28 gennaio in via San Vito un imprenditore è stato rapinato di un orologio e dei contanti che aveva addosso, il 10 una giovane coppia è stata invece rapinata dell'auto.