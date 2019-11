Spacca il finestrino dell'auto con un martello per rubare i telefonini

Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, nel corso di un servizio di prevenzione, sono intervenuti in una piazzola di sosta della Strada Statale 87 dove hanno visto un uomo che, giungendo da una campagna adiacente e saltando il guard rail, si è avvicinato ad un’autovettura con delle persone a bordo e, dopo aver infranto il finestrino con un martello e minacciandole con un coltello, le ha rapinate dei telefoni cellulari.

I poliziotti hanno inseguito e bloccato il malvivente trovandolo in possesso dei cellulari rapinati, di un coltello e un altro cellulare. Il 39enne pluripregiudicato, è stato arrestato per rapina aggravata, porto abusivo di arma da punta e taglio ed evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposto dal luglio 2019 per un serie di rapine commesse con le stesse modalità tra il 2017 e il 2018.