"Siamo stati rapinati in auto nel traffico": paura per due gemellini di 5 anni

"Ero in auto con due gemelli di 5 anni quando siamo stati affiancati da uno scooter con due uomini in sella con un casco integrale, che hanno bussato al finestrino e hanno chiesto fedi soldi e bracciale, tutto questo in pieno centro a Casoria mentre eravamo nel traffico cittadino. Ci hanno puntato contro la pistola per tutto il tempo della rapina. Tutti hanno visto ma ovviamente nessuno sa nulla, uno dei due aveva uno scaldacollo per coprire il viso", ha confidato a NapoliToday, Mario, che ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine nei giorni scorsi. Altri casi simili sono avvenuti anche a Pomigliano d'Arco e Casoria, con i malviventi che hanno agito con le medesime modalità.