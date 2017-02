Corso Umberto, tentativo di rapina ai danni di un automobilista

Un pluripregiudicato di 34 anni, questa notte, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia “Vicaria-Mercato”, mentre rapinava un automobilista.

I poliziotti, intorno alle 3 del mattino, hanno notato sul Corso Umberto, all’altezza dell’intersezione con via Carminiello al Mercato, l'uomo che tentava di aprire lo sportello di una Alfa Romeo 147, trattendendo con forza l'automobilista.

Gli agenti hanno riconosciuto il 34enne, in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, accertando che era in atto una rapina ai danni dell’automobilista. Nel tentativo di fuga il 34enne si è liberato del coltello utilizzato per la rapina.