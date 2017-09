Anziano rapinato e spinto a terra a pochi metri da casa: arrestati due complici

I Carabinieri della stazione di Pomigliano hanno sottoposto a fermo per rapina un uomo e una donna, complici e compagni nella vita, entrambi già noti alle forze dell'ordine.



I due hanno affiancato e bloccato un pensionato 72enne del posto, che passeggiava a pochi mentri da casa sua, e dopo averlo percosso e scaraventato sul marciapiede, gli hanno sottratto una tracolla contenente denaro contante, il cellulare e i documenti, prima di sparire nelle vie limitrofe.



La segnalazione al 112 è arrivata da parte di alcuni passanti, che non sono rimasti indifferenti di fronte all'accaduto, mentre l'anziano era in stato di shock per l'aggressione subita.

I militari sono arrivati sul posto nel giro di poco e hanno seguito le tracce dei malfattori, che in breve sono stati identificati e bloccati.

Il malcapitato è stato accompagnato in ospedale per la medicazione delle ferite riportate ed è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni. La refurtiva è stata recuperata e gli è stata restituita.

I suoi rapinatori, dopo la convalida della misura da parte del GIP del Tribunale di Nola, sono stati tradotti ai domiciliari.