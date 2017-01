Anziana rapinata a casa sua: il ladro le porta via 7 euro

Inquietante episodio a Casalnuovo. Una 70enne è stata rapinata sull'uscio di casa. I fatti, raccontati dal Mattino, sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri: un ragazzo, armato di coltello, l'ha costretta a consegnare la borsa.

All'interno c'erano soltanto 7 euro. La donna – ora in stato di choc – era in compagnia del nipote 16enne. Il figlio della vittima, segretario del circolo Pd dello stabilimento Fca di Pomigliano, racconta che non è il primo episodio simile che avviene in zona.

“È la settima rapina in un mese. Tutte le vittime, anziani e giovani studenti, hanno raccontato di essere state rapinate da un giovane armato di coltello. La stazione della Circumvesuviana è vicina, ed alcuni studenti sono stati rapinati lì. Gli altri, soprattutto anziani, invece, sono stati seguiti fin sull'uscio di casa”. Annunciata una raccolta firme perché l'amministrazione faccia presidiare l'area con un maggior numero di vigili urbani, vengano installate telecamere, e si migliori l'illuminazione.