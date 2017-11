Antonio D'Amato rapinato: gli portano via un orologio da 25mila euro

Paura al corso Vittorio Emanuele per l'ex presidente di Confindustria Antonio D’Amato. L'imrpenditore napoletano stava per mettersi alla guida della propria automobile all'altezza del Parker’s, intorno alle 13.00, quando è stato avvicinato da due malviventi, giunti in sella ad uno scooter, che gli hanno intimato, puntandogli la pistola contro, di consegnare l'orologio da 25mila euro che portava al polso, come riporta il Roma.

D'Amato ha sporto denuncia al commissariato San Ferdinando. E'caccia ai giovani autori della rapina, che potrebbero aver già compiuto simili atti criminosi nella zona negli ultimi mesi.

Via Petrarca

Una rapina ai danni di un imprenditore napoletano, titolare di una ditta di pubblicità, si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri in via Petrarca. Dopo aver prelevato 3000 euro alle Poste Centrali, in Piazza Matteotti, l'uomo si è diretto in motorino verso casa, ma, giunto nei pressi della sua abitazione, è stato costretto a fermarsi e, sotto la minaccia di una pistola, a consegnare lo zainetto dove aveva custodito il denaro.