Rapina a mano armata in un negozio di alimentari, ferito il titolare

Alle 18:30 circa un uomo ha perpetrato una rapina in un negozio di alimentari in via Picasso nel quartiere di Pianura.

Ha minacciato una dipendente con una pistola poi ha ferito il titolare che era intervenuto per difenderla. Il 51enne è stato ferito alla testa con il calcio della pistola. Il rapinatore è infine fuggito portando con sé l’incasso.

Indagano i Carabinieri.