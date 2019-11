Rapine a due agricoltori in poche ore: in manette due 42enni

I carabinieri della stazione di Acerra hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare per rapina e tentata rapina nei confronti di due 42enni del luogo. I militari hanno fatto luce su due “colpi” (uno tentato e l’altro portato a segno), perpetrati il 5 giugno nel giro di poche ore, nei confronti di inermi contadini in zone rurali dell’agro-acerrano. Dalle indagini, coordinate dalla procura di Nola, è emerso anche che i due si sono mossi su uno scooter ed hanno agito armati.

Determinanti, infatti, per la positiva conclusione delle indagini, sono stati i dettagli che le vittime ricordavano e che hanno riferito ai carabinieri, come alcune cifre della targa. Durate le fasi dell’arresto uno dei soggetti, rintracciato a casa, ha provato a farla franca in maniera goffa provando a nascondersi vanamente sotto al letto. Entrambi gli arrestati sono ora in carcere.