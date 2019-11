Organizza l'incontro con una prostituta ma trova tre uomini: aggredito e rapinato

Un 51enne residente in provincia di Udine è la vittima di un'aggressione e di una rapina studiata nei minimi particolari da tre uomini e una donna, denunciati a piede libero per concorso in rapina aggravata. L'uomo aveva organizzato l'incontro con una prostituta - una 45enne napoletana pregiudicata - in un affittacamere di Udine.

In camera, però, non c'era solo la donna ma altri tre uomini che prima lo hanno minacciato, poi aggredito e infine rapinato. La vittima, dopo l'iniziale resistenza, ha dovuto consegnare tutti i contanti che aveva, circa 400 euro. Poco dopo il 51enne friulano si è recato dai carabinieri che hanno scoperto e identificato i tre uomini: un 35enne e un 48enne residenti a Udine e un 43enne napoletano. Anche la prostituta - originaria di Marano di Napoli - è stata denunciata.