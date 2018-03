Rapina in agenzia di scommesse: chiude il titolare in bagno e porta via i soldi

Si era quasi conclusa la giornata quando sono entrati armati di pistola ed hanno portato via l'incasso. Stavolta è successo a via Roma a Torre Annunziata dove è stata presa d'assalto un'agenzia di scommesse. I ladri sono entrati intorno alle 21 con il volto coperto ed una pistola in pugno. Una volta seminato il terrore hanno rinchiuso il titolare della sala in bagno. Poi si sono avventati sull'incasso della giornata e sono scappati via.

Il bottino rubato era di cinquemila euro. Il titolare del centro scommesse ha potuto avvertire i carabinieri della stazione locale solo a malviventi scappati. I militari sono arrivati sul posto dopo poco ma finora non sono riusciti a rintracciare i banditi. Stanno visionando le telecamere di sorveglianza sia del locale che della strada in cerca di qualche indicazione che conduca all'identificazione degli autori della rapina