Rapina in un'agenzia assicurativa di via Crispi, donna legata e imbavagliata

Paura, per una rapina, in un'agenzia assicurativa di via Crispi.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 5, quando due persone hanno avvicinato la donna delle pulizie costringendola ad aprire la porta dell'agenzia.

L'hanno legata e imbavagliata con del nastro isolante, quindi sono entrati in azione: hanno portato via una cassaforte contenente assegni e denaro, in una quantità non ancora resa nota.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Napoli Chiaia, per effettuare i rilievi e dare inizio alle indagini.