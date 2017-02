Pozzuoli, minaccia un uomo con una pistola per 5 euro: arrestato 46enne

Un 46enne minaccia un uomo che non gli vuole dare 5 euro, poi estrae la pistola e lo aggredisce. I carabinieri hanno arrestato l’aggressore, in una sala scommesse di Pozzuoli a Via Vecchia San Gennaro, mentre cercava di scappare.

Tutto è iniziato con la richiesta da parte del 46enne di 2 euro e una sigaretta a un giocatore della sala. Dopo aver ricevuto entrambi gli oggetti richiesti, non si accontenta e torna nuovamente alla carica. Sempre con tono minaccioso, l'uomo chiede 5 euro, ma, questa volta, il giocatore si rifiuta di darglieli. Il 46enne allora lo aggredisce verbalmente, estrae una pistola (poi scoperta essere una semiautomatica scenica),cerca di sparare un colpo a salve per intimidire l'uomo, ma non ci riesce. Allora colpisce il malcapitato prima con una testata in faccia e poi a un tempia con il calcio della pistola. La vittima viene portata subito all’ospedale di Pozzuoli dove i medici gli diagnosticano “ferita lacero contusa e traumatismo alla testa” guaribili in 10 giorni. Nel frattempo i carabinieri di Pozzuoli avviano le ricerche del 46enne, che viene arrestato poco dopo a Via Napoli dove stava cercando di scappare a bordo della sua autovettura. Durante la perquisizione del veicolo è stata trovata e sequestrata la pistola. L’uomo, ora ai domiciliari, è in attesa di rito direttissimo.