Armato, rapina un supermercato a 12 anni

Quando il vigilante l'ha beccato a rubare non si è nascosto con un moto di vergogna come la sua età gli avrebbe dovuto suggerire. Ha invece alzato la maglia ed ha fatto vedere una pistola e poi è scappato. Il protagonista di questa storia ha solo 12 anni ed ha messo a segno un “colpo” in un supermercato di via Morghen al Vomero. Stando ai racconti della guardia giurata non sarebbe nemmeno la prima volta.

Ieri pomeriggio, intorno alle 16, il giovanissimo è entrato nel punto vendita ed ha cominciato a nascondere degli alimenti sotto al giubbotto. Scoperto dall'addetto alla vigilanza, ha mostrato una pistola, non si sa se vera o finta, ed ha sfruttato questa minaccia per riuscire a scappare. Per riuscire ad identificarlo gli investigatori si possono affidare solo al racconto dei testimoni ed alle riprese delle videocamere di sorveglianza.