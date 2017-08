Raoul Bova dedica un post ad Ischia, ma scatta la gaffe

"Tra mille pensieri e tante domande....Ischia". Questo il post di Raoul Bova apparso su Instagram per esprimere la sua solidarietà agli abitanti dell'isola verde colpita dal terremoto poco più di una settimana fa.

Peccato però che lo scatto ritragga un pianista che si esibisce in spiaggia a Torre Guaceto, località balneare in provincia di Brindisi. Un particolare che non è affatto sfuggito agli occhi attenti dei tanti follower dell'attore: "Ma questa è la riserva naturale di Torre Guaceto (Br), concerto all'alba di qualche giorno fa" e "Scusami, questo è il concerto di pianoforte all'alba sulle acque di Brindisi".