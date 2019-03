"Il parapetto di Rampe Paggeria cade a pezzi, intervenite"

“Riteniamo indegne le condizioni del parapetto in pietra che delimita la carreggiata di rampe Paggeria, la storica stradina che da piazza Plebiscito conduce a piazzetta Salazar”. Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, il consigliere del Sole che Ride alla I Municipalità Gianni Caselli e la portavoce Benedetta Sciannimanica.

“Il parapetto è sempre più corroso e deteriorato. Molto spesso si staccano dei calcinacci che rovinano sulla parte sottostante della rampa, rischiando di colpire turisti e residenti di passaggio lungo la strada o la scalinata che dalla prima rampa conduce in piazzetta Salazar. Negli ultimi giorni l’area interessata dalla caduta dei detriti è stata transennata ma il problema va affrontato in maniera organica. Abbiamo provveduto a segnalare la situazione al Comune di Napoli per richiedere al più presto un intervento di ripristino del parapetto con la sostituzione delle parti mancanti, in modo da eliminare il pericolo e restituire dignità all’asse viario”.