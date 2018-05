Giunto stradale pericolante: chiude la rampa tra corso Malta e la 162

Un giunto stradale pericolante a causa di alcune mattonelle disancorate. È questo il motivo per il quale verrà chiusa domani sera la rampa di collegamento l'uscita corso Malta e la ex SS162dir. La chiusura è prevista a partire dalle 21 di domani 31 maggio e durerà fino alle 5 di venerdì mattina, 1 giugno.

Verrà chiusa la strada in direzione “Paesi vesuviani” ed in particolare si da 20 metri prima del km 0,00 dell'ex SS162dir. La circolazione verrà deviata e il primo accesso utile per i paesi vesuviani è da via Domenico de Roberto.