Imam di Napoli: "Sarà un Ramadan diverso. Osserveremo il digiuno a casa"

Sarà un Ramadan diverso a causa del Coronavirus a Napoli. Moschee vuote e niente iftar collettivo, il pasto che pone fine al digiuno, ma non solo, come spiega l'Imam di Napoli in un'intervista all'Aki-Adnkronos International. Il 24 aprile in piena emergenza Coronavirus partirà infatti il Ramadan, con la necessità di mantenere il distanziamento sociale.

"L'attuale situazione in Italia e nel resto del mondo ci impone di restare a casa ed osserveremo le regole, ricordando come i musulmani aspettino questo mese ogni anno per avvicinarsi spiritualmente a Dio. Durante questo periodo siamo abituati a frequentare le moschee e a svolgere l'iftar insieme, ma quest'anno non sarà così e obbediremo alla legge italiana. Ho già avvertito i fedeli tramite internet, è un dovere restare a casa. Nella nostra vita non è mai accaduta finora una cosa del genere, ma siamo preparati ad osservare il digiuno a casa", ribadisce Abdallah", spiega il giordano Amar Abdallah, imam della moschea di corso Arnaldo Lucci.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si terranno conferenze e lezioni durante il Ramadan, ma non preghiere come accade anche alla Mecca e a Medina. Nella religione islamica il rispetto delle regole è la prima cosa", conclude.