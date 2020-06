Ponticelli in lutto: addio a Raimondo, morto tragicamente sul lavoro

Il quartiere di Ponticelli è in lutto per la scomparsa di Raimondo Martinelli. L'uomo è deceduto in un tragico incidente sul lavoro avvenuto ad Acerra.

Tantissimi i ricordi di parenti ed amici di Raimondo sui social. Un uomo buono e generoso, come lo descrivono tutti nei tanti messaggi pubblicati.

Raimondo era molto devoto alla Madonna, come ricorda la pagina a Santa Maria della Neve regina di Ponticelli: "Un altro amico devoto alla nostra mamma è volato in cielo, Raimondo Martinelli. Uno di noi, uno come noi, che amava la vita la nostra tradizione e amava stare in compagnia. Riposa in pace fratello. Che la Vergine ti accolga sotto il suo manto".

Anche l'associazione Maria SS. dell'Arco e della Neve ha voluto ricordare con un messaggio Raimondo: "L'associazione tutta, presidente, consiglieri, battenti, si associa al dolore della famiglia Martinelli per la dipartita del caro Raimondo. Che la Madonna dell’Arco ti accolga sotto al suo manto".