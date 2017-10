Nuovo raid vandalico contro Le Porte di Frida: distrutto lo sportello antiviolenza

Colpito ancora una volta, da ignoti, il centro di Marano che si occupa di dare sostegno alle donne vittima di violenza. Questa volta, lo sportello antiviolenza dell'associazione Frida Kahlo, che dal 2006 porta avanti una dura battaglia contro la violenza sulle donne, è stato praticamente distrutto.

"Stamane ci siamo recate in sede, per prendere una parte di libri e donarli alla Biblioteca popolare della casa del popolo, di cui facciamo parte. Lo scenario che ci siamo trovate davanti è stato devastante, agghiacciante. Ci hanno davvero distrutto tutto, addirittura la porta di ferro dove stava la nostra biblioteca popolare" spiega Stefania Fanelli, attivista dell'associazione

"Siamo scoppiate in lacrime" dice ancora Fanelli, "La nostra attività è dal 2006 quella innanzitutto di promuovere la cultura di genere, per contrastare pregiudizi stereotipi e tabù all'origine della violenza sulle donne. Dal 2006 la nostra battaglia contro la violenza sulle donne è innanzitutto sul piano culturale. Abbiamo messo in piedi uno sportello antiviolenza, che è diventato centro antiviolenza grazie al protocollo d'intesa con il centro antiviolenza Terra Viva. Una rete che abbiamo costruito per sostenere le donne vittime di violenza in tutto il loro percorso dalla denuncia in poi. Abbiamo costruito azioni di solidarietà ed aggregazione sociale e culturale. Questo attacco violento e duro è stato però stavolta un colpo al cuore. La battaglia alla violenza di genere va sostenuta e non ostacolata e messa a tacere con azioni bieche e meschine. Chiunque mette a tacere le nostre azioni è complice di chi ha ucciso, bruciato, accoltellata una donna. Sappiatelo non ci fermerete.

Ancora una volta ci rialzeremo " .