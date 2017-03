Raid nella scuola “Leopardi” a Torre Annunziata

L’istituto Leopardi di via Cavour è stato oggetto di un tentato furto e di uno spiacevole episodio di vandalismo. E’ accaduto la notte scorsa e sull’episodio stanno indagando senza sosta gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata guidati dal primo dirigente Vincenzo Gioia. Ad agire potrebbe essere stato un solo malvivente. Secondo quanto si apprende, sarebbe riuscito a scavalcare i cancelli d’ingresso e avrebbe cercato di portare via la teca contenente l'icona di Maria SS. Della Neve, protettrice cittadina che si trova nel cortile dell’istituto.

Non riuscendoci si sarebbe introdotto al piano terra dell’edificio entrando poi in alcune aule delle Elementari. Qui avrebbe danneggiato alcuni armadietti aprendoli per impossessarsi forse del contenuto. Il ladro si sarebbe poi dato alla fuga non riuscendo, però, a portare via il bottino. Le indagini della Polizia di Stato si stanno concentrando nell’identificazione del malvivente e sui motivi di questo particolare raid