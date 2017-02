Raid punitivo per il parcheggio: un arresto

Arriva il primo arresto per il raid punitivo successivo alla lite per un parcheggio davanti ad un garage di piazza Cavour. A finire in manette è stato un 32enne napoletano arrestato dagli agenti di polizia che stanno effettuando le indagini. All'identità del primo arrestato, gli investigatori sono arrivati grazie ad un video delle telecamere di sorveglianza del parcheggio dove è scoppiata la prima lite e dove sono arrivati in otto a bordo di scooter e armati di mazze. L'uomo era a bordo di uno scooter Piaggio con il quale è poi scappato insieme agli altri, dopo il raid di cui è rimasto vittima un parente della proprietaria del garage dove si è scatenato l'alterco.

Ai suoi danni l'accusa è di tentato omicidio volontario in concorso e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 32enne è stato infatti rintracciato all'interno della sua abitazione. Lo scooter era parcheggiato in strada mentre lui era vestito con gli stessi abiti utilizzati ieri sera ed in casa è stata trovata una mazza da baseball. Quando i “Falchi” sono entrati nella sua casa di via San Giovanni e Paolo, sono stati aggrediti dall'uomo che ha tentato la fuga senza successo. Continuano le ricerche anche per gli altri membri della banda.