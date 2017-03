Vomero, raid in un noto pub: fermati i due responsabili

Raid nella notte intorno alle 4 del mattino, nel locale "Cantiere Pub" di via Pietro Castellino al Vomero. Due uomini, un 30enne e un 35enne, entrambi di Soccavo, sono stati fermati dagli agenti dell'Upg servizio volanti poco dopo il colpo, perchè ritenuti gli autori del furto.

Gli agenti avevano notato uno dei due fermati intento a scavalcare il cancello esterno del locale. Alla vista dei militari, l’uomo si è dando alla fuga in auto insieme al complice facendo cadere a terra uno dei computer che stava cercando di portar via. Dopo un breve inseguimento i due sono stati poi fermati. Ritornati al pub, i poliziotti hanno trovato il locale a soqquadro con la porta d'ingresso di vetro in frantumi. La poprietaria, allertata poco dopo dagli agenti, ha riferito che nel locale mancavano dei proiettori, alcuni televisori e dei walkie talkie, tutto materiale rinvenuto poi nell'auto usata dai due per la fuga.

Tutto il materiale è stato recuperato e restituito alla proprietaria del pub e l’autovettura utilizzata per il furto posta sotto sequestro penale. I due giovani sono stati pertanto arrestati ed in giornata verranno processati con rito direttissimo.