Scampia, raid nell'associazione femminile Dream Team: "Non ci fermeremo"

E' il secondo raid in poco più di un mese all'associazione Dream Team di Scampia. Durante il primo bliz, il 18 luglio, i ladri hanno portato via otto portatili. Stavolta, non c'era nulla da rubare, così i criminali hanno deciso di mettere a soqquadro l'intera sede di via Galileo Galilei.

Non è escluso che si possa trattare di un avvertimento rivolto a un'associazione che si occupa di donne di tutte le età, offrendo loro uno sportello antiviolenza, supporto legale, ma anche occasione ricreative e di riscatto sociale. "Ho pensato potesse essere un avvertimento - racconta la presidente Patrizia Palumbo - ma poi ho pensato che aiutiamo anche le "loro" donne, e a volte diamo una mano anche a persone agli arresti domiciliari. Allora che senso ha?".

A luglio, come oggi, i ladri sono entrati da uno dei finestroni del piano terra. Hanno divelto l grata metallic e sono entrati, rivoltando cassetti e armadi. "Come sto dopo questo secondo colpo? - si chiede Patrizia - Arrabbiata e sconfortata. Però, poi, penso ai tanti attestati di solidarietà, agli aiuti, ai messaggi che mi sono arrivati e va un po' meglio. Qui i rapporti sociali sono fortissimi, è per questo che sono venuta a vivere a Scampia".

Mentre Patrizia chiacchiera con noi, un fabbro sta già rimettendo a posto la finestra: "Ricominciamo subito - dice - abbiamo tantissime attività: i laboratori, le aiuole da adottare, la squadra di calcio femminile. Non possiamo fermarci, proprio in questo quartiere non possiamo fermarci".