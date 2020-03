Quindicenne ucciso, Ioia (Garante detenuti): "Un carabiniere non gira col Rolex a Napoli"

Il garante dei detenuti per il Comune di Napoli, Pietro Ioia, è intervenuto a La Zanzara su Radio 24 a proposito della vicenda che ha visto la morte del 15enne Ugo Russo, ucciso da un carabiniere dopo il suo tentativo di rapina ai danni di quest'ultimo.

"Le vittime – ha affermato Ioia – per me sono due, il carabiniere e il ragazzo. Non mi sento di stare dalla parte di uno dei due in particolare, però ritengo che la reazione del giovane carabiniere sia stata un po’ eccessiva, infatti è accusato di omicidio volontario".

"Avrebbe dovuto lasciare a casa l’arma e il Rolex – dice Ioia a proposito del 23enne, che al momento della rapina non era in servizio – Se non l’avesse avuto, nulla di tutto ciò sarebbe successo. Con quel tipo di orologio al polso a Napoli non giri. Addirittura, il sindaco ha fatto un’ordinanza rivolta ai turisti da anni, nella quale li si invita a lasciare il Rolex in albergo e a indossare un orologio di plastica". "Sappiamo com’è Napoli, sai che con il Rolex puoi subire una rapina. Sei un carabiniere, devi sapere queste cose".

Ioia si è inoltre detto dispiaciuto per la morte di un ragazzo tanto giovane, che – pur avendo sbagliato – non meritava di morire così. "Il carabiniere al primo colpo al petto avrebbe dovuto fermarsi", ha concluso.