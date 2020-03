Quindicenne ucciso, una lunga riunione per stabilire i criteri tecnici dell'autopsia

Tre ore. È quanto è durata la riunione tra consulenti della procura di Napoli e periti dei familiari di Ugo Russo e del carabiniere, in vista dell'autopsia che si svolgerà domani sul corpo del 15enne, ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi in via Generale Orsini a Napoli, mentre tentava di rapinare un carabiniere non in servizio.

Il pm che indaga sul caso, Simone De Roxas, aveva inizialmente chiesto l'esame estero del cadavere, prima di arrivare all'esame autoptico. Nella tarda serata di ieri, al termine del vertice nell'istituto di Medicina Legale del Secondo Policlinico di Napoli, è stato deciso di rinviare a domani.

La riunione di ieri era per stabilire un metodo nell'espletamento degli esami tecnici irripetibili, nonché per fissare criteri tecnici su come procedere all'accertamento delle cause che hanno provocato la morte del giovane e la dinamica, utile ad accertare la posizione del carabiniere, che ha esploso con la pistola di ordinanza tre colpi, due dei quali hanno raggiunto Ugo Russo.

Erano presenti come consulenti della procura di Napoli il medico legale Francesco Vinci, come perito balistico, e il professor Claudio Buccelli come anatomopatologo. Per il carabiniere 23enne, indagato per omicidio volontario, il medico legale Luca Lepore e il perito balistico Alessandro Lima. Anche la famiglia di Ugo Russo ha nominato un suo perito.