Tragedia a Firenze, giovane di Torre del Greco trovato morto in casa

Una morte in apparenza simile a quella che ha colpito Davide Astori, trovato senza vita in albergo a Firenze, è quella di un giovane di Torre del Greco di 27 anni, ritrovato morto stamani in un'abitazione del capoluogo fiorentino.

Secondo le prime ricostruzioni, sempra che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Si attende comunque l'esito dell'esame autoptico per stabilire le cause certe della morte del 27enne, che viveva in via Ponchielli a Firenze per ragioni lavorative.

A scoprire il corpo senza vita del ragazzo torrese il proprietario di casa, allertato dal fratello del giovane, preoccupato in quanto non riusciva a mettersi in contatto da ore con il congiunto.