Scomparso per andare ad incontrare il suo ex, sospiro di sollievo: è stato ritrovato

Sospiro di sollievo per i genitori di V. M., il 30enne di Pianura scomparso la sera del 10 agosto scorso. Il giovane è stato ritrovato in un'area di sosta dell’autostrada Roma-Napoli, nei pressi di Caianiello, da alcuni automobilisti.

La vicenda del ragazzo era diventata di primo piano, trattata anche dalla trasmissione tv "Chi l'ha visto?". In particolare era emerso che Vincenzo stesse vivendo una delusione d'amore perché lasciato dal fidanzato. I familiari avevano spiegato di sapere da due anni dell'omosessualità del ragazzo e di non averlo mai osteggiato, rendendo pubblica anche una sua bellissima lettera di coming out ed un'altrettanto bella risposta di suo padre.

Il ritrovamento

Il 30enne di Pianura è stato riconosciuto nella serata di ieri da alcuni automobilisti. Era in stato confusionale ed è stato sottoposto ad accertamenti medici. La sorella è stata la prima a riabbriacciarlo, nelle stanze della polizia stradale: ha diffuso anche un video della scena, sottolineando di voler condividere con tutti la sua felicità.

Era andato a Roma per incontrare il suo ex. La polizia stradale indaga per capire cosa gli è accaduto: il ragazzo ha peraltro subito una rapina, di cellulare e auto.