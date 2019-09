Lieto fine per il 30enne scomparso da Napoli: è stato ritrovato

E' stato ritrovato il 30enne di Cicciano, di cui non si avevano più notizie da qualche giorno. Il giovane martedì 10 settembre era uscito di casa verso le 6 del mattino per recarsi in treno a Napoli, zona Arenella, dove presta assistenza ad una persona anziana.

Sarebbe dovuto tornare a casa dai suoi familiari nel primo pomeriggio di martedì, ma così non è stato e di lui non si sono più avute notizie.

Dopo l'appello del fratello Stefano attraverso "Chi l'ha visto?", il lieto fine. Una spettatrice della nota trasmissione Rai lo ha riconosciuto nei pressi del porto di Salerno. Il giovane sta bene e i familiari ringraziano tutti per l’aiuto.