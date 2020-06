San Giorgio a Cremano, continua il lavoro di mappatura dei contatti del 17enne positivo al Covid

Prosegue a San Giorgio a Cremano il lavoro di mappatura dei contatti del 17enne risultato positivo al Coronavirus nella giornata di sabato.

In queste ore - come reso noto dal sindaco Giorgio Zinno - la ditta dei tamponi interverrà sul territorio per completare gli interventi segnalati. "Ovviamente il controllo viene fatto a scopi precauzionali tra l’altro trattandosi di giovani e quindi in maggioranza asintomatici. Data l’indagine portata avanti si crede che non vi siano soggetti positivi, ma ovviamente vanno fatti tutti i controlli del caso", spiega Zinno.

"Non bisogna cadere nel panico ma allo stesso tempo richiedere a tutti la responsabilità che è l’unico elemento che può salvarci dal ritorno del virus. Nella giornata di domenica abbiamo avuto la risposta di tre tamponi negativi. Con responsabilità insieme ce la faremo", conclude il primo cittadino di San Giorgio a Cremano.