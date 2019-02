Tentano di rapinargli lo scooter, poi lo inseguono: 22enne pestato da una banda

Inseguito, minacciato e picchiato da una decina di persone. È la disavventura occorsa ieri ad un 22enne di Lago Patria. Il ragazzo era sul suo scooter, quando la banda gli si è avvicinata chiedendogli se potessero "farsi un giro".

Lo studente si è rifiutato. Vistosi seguito è tornato a casa, in via Staffetta a Lago Patria. È lì però – mentre apriva il cancello – che i malviventi sono scesi dalle auto in cui si trovavano e lo hanno pestato con calci e pugni.

Il ragazzo non ha riportato ferite gravi, soltanto la rottura degli occhiali. I genitori lamentano una situazione di dagrado, nella zona di Lago Patria, ormai insostenibile. A riportare la notizia è il Meridiano.