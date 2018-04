Parla il padre di Francesco: "I poliziotti che hanno picchiato mio figlio? Dovrebbero trasferirli in Messico"

Giovanni, il padre di Francesco, il ragazzo picchiato dai poliziotti in via Santa Brigida a Napoli, ha parlato a Chi l'ha visto: "Secondo me i due poliziotti dovrebbero essere trasferiti a Città del Messico. Non è giusto, mio figlio forse voleva evitare multe che sarebbero arrivate al titolare. E ora dico per fortuna è uscito il video su facebook. Altrimenti tutto questo restava nascosto". Ieri, ha raccontato Giovanni De Fabio, "sono venuti i poliziotti a prenderlo perché il magistrato voleva parlare con lui. In Questura gli hanno preso impronte e foto segnaletiche, come fosse un criminale".