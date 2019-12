Accoltellato nel centro commerciale, sta meglio il quattordicenne

Sta meglio il quattordicenne di Cimitile che domenica scorsa era stato accoltellato all'addome nel centro commerciale Vulcano Buono di Nola. Il giovane - fanno sapere i familiari - ha lasciato la terapia intensiva del Cardarelli, dove era ricoverato, ed è dunque da considerarsi fuori pericolo.

Domenica scorsa i fatti: il ragazzo era stato circondato all'improvviso da un gruppo composto da circa 15 giovanissimi. Dopo averlo bastonato, uno dei giovani ha estratto un coltello e ha colpito all'addome il ragazzino. L'operazione d'urgenza al Cardarelli, dove il 14enne era stato trasferito dopo un primo ricovero a Nola, ha sortito l'effetto sperato. Intanto gli inquirenti cercano ancora i colpevoli. La lite sarebbe scoppiata per apprezzamenti inopportuni che qualcuno, dal gruppo, avrebbe rivolto alla fidanzata del quattordicenne.

Il consigliere regionale

“Resto basito dinanzi all’episodio che ha visto come vittima un 14enne. Purtroppo la violenza giovanile è fuori controllo, i livelli di insicurezza hanno raggiunto livelli altissimi. Non è giusto che un genitore debba temere per l’incolumità del proprio figlio se questi va a fare un giro in un centro commerciale. La cosa più grave è la gratuità di tale violenza, sintomatica di una profonda devianza sociale dei protagonisti”. Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

“Occorre punire con determinazione i responsabili di questa vergogna. Nessuna giustificazione per chi accoltella e picchia un coetaneo a colpi di manganello. Servono pene dure, con percorsi di rieducazione strutturati, e – al di là di questo singolo caso – è necessario che i minori vengano sottratti ai nuclei familiari deviati, dove sono presenti delinquenti e camorristi”.