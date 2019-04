Arriva grave in ospedale: 25enne accoltellato a Fuorigrotta

È arrivato in ospedale, al San Paolo di Fuorigrotta, con diverse ferite anche al volto. Il 25enne, nella serata di lunedì, era stato accoltellato nel quartiere ad Ovest di Napoli.

Il fatto di sangue, avvenuto in via Veniero, pare – secondo la ricostruzione della polizia che indaga – si deva ad una lite nata tra la vittima ed un altro giovane intorno alle 20. L'aggressore non è stato ancora identificato.

Il 25enne, colpito alla schiena e ad un orecchio, è arrivato in pronto soccorso in condizioni gravi. Sottoposto ad un intervento chirurgico, non sarebbe secondo i medici in pericolo di vita.